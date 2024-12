Cerveteri riscaldamenti scolastici | La situazione del Marieni Bis e del Gino Strada costantemente monitorata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024- “Lalegata aidei plessidelBis in Via Consalvi e dell’Asilo Nidosono continuamente attenzionate e monitorate. In questi giorni, il nostro ufficio manutentivo ha fatto i doverosi sopralluoghi e il Sindaco Elena Gubetti, in apertura di consiglio comunale odierna, ha fornito all’aula e alla cittadinanza tutte le informazioni del caso”: a dichiararlo in maniera congiunta sono le componenti della Commissione Pubblica Istruzione, le Consigliere comunali Arianna Mensurati, Laura Mundula e Anna Mastrandrea.“Troviamo pertanto superflua e superata la commissione Pubblica Istruzione convocata per questo pomeriggio dal Presidente Gianluca Paolacci, che anche in questa circostanza non perde occasione per speculare e utilizzare i luoghi istituzionali per dei veri e propri show personali, più allarmistici che utili alla collettività.