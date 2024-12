.com - Alla scoperta delle bizzarrie del Natale nel mondo

Il, quella magica parentesi dell’anno in cui ilsembra rallentare il suo frenetico ritmo per abbracciare la dimensione della festa e della condivisione. Ma se pensate che ovunque si celebri con il classico albero addobbato e la solita cena in famiglia, preparatevi a un viaggio attraverso alcunetradizioni più sorprendenti e affascinanti che il nostro pianeta custodisce gelosamente.Catalonia: il tronchetto diventa protagonistaImmaginate di trovarvi a Barcellona durante le festività natalizie e di imbattervi in un curioso spettacolo: bambini che battono con bastoni un tronco di legno decorato, cantando una filastrocca tradizionale. È il Tió de Nadal, affettuosamente chiamato “Caga Tió”, un tronchetto con gambette, faccina sorridente e berretto tradizionale catalano che, secondo la tradizione, “espelle” dolciumi e piccoli regali per i più piccoli.