Lanazione.it - Un pranzo in famiglia da chef. Bella figura con 7 euro a portata

La cucina è il loro laboratorio e, pur essendo tanti e tutti presenti, qui sanno muoversi veloci e decisi. Attenti e precisi. Ed è proprio grazie a questa loro capacità e alla grande concentrazione che la preparazione delle seppie in zimino può affiancare, a qualche gomito di distanza, quella dei gamberi cotti al forno e prima avvolti nel lardo di Colonnata. Sono glie aiutodell’Osteria da Bartali di via del Torretto, al lavoro in uno dei fine settimana tra i più impegnativi dell’anno. E per la cena del 24 e ildel 26 registrano già il tutto esaurito. È Roberto Dal Forno, titolare del locale spezzino, ad aprirci le porte della sua cucina dove gliStefano Pusceddu, Daniela Bertola, Alex Peluso e gli aiutoRidoi e Silvia (insieme al maitre Fabrizio Schivazappa e l’interior designer Simona Gianardi) ci svelano qualche segreto e ci danno qualche suggerimento per il menù di Natale.