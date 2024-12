Ilrestodelcarlino.it - Trasferimento al Marino. La difesa chiede la perizia

Non appena le condizioni di salute lo consentiranno, Massimo Malavolta verrà rinchiuso nel carcere di. Così ha stabilito ieri il giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti accogliendo la richiesta della Procura. Respinta invece l’istanza dell’avvocato difensore Saveria Tarquini, che, alla luce dei problemi psichici di cui l’uomo soffrirebbe da tempo, ha chiesto che fosse disposto il suoin una struttura sanitaria idonea. A supporto della richiesta la legale ascolana ha prodotto unaredatta a suo tempo dalla dottoressa Orsolini, afferente al caso di stalking di cui il 48enne di origini sambenedettese è stato accusato e condannato diversi anni fa. L’avvocato Tarquini ha anche chiesto che la Procura disponga unapsichiatrica per Massimo Malavolta; in caso contrario sarà lei stessa are che venga effettuata in sede di incidente probatorio.