Oasport.it - Slittino naturale, Evelin Lanthaler vince ancora a Winterleiten, tanti podi per gli altri azzurri

La seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo disu pista2024-2025 di(Austria) vede ottimi risultati per i colori, ma un solo successo, quello dell’intramontabile.Nella prova di doppio un altro doppioo azzurro. Successo per i padroni di casa Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1:04.55 con 1.06 di vantaggio sui nostri Tobias Paur e Andreas Hofer, quindi completano ilo Matthis e Peter Lambacher con un distacco di 1.31. Quarta posizione per gli slovacchi Peter e Dominik Neupauer a 2.99, mentre sono quinti i romeni Vlorei Andrei Deac e Cornei Alexandru Coca a 3.01.Nella classifica generale, Pichler/Edlinger sono già a quota 200 punti contro i 170 di Paur/Hofer, mentre sono terzi con 140 i fratelli Lambacher.