Scontro tremendo durante la partita | corsa in ospedale per Mattia Mascella

ANCONA – Attimi di apprensione allo stadio Del Coneroladi serie D tra Ancona e Avezzano. Nel corso di un’azione di gioco, il centrocampista della squadra ospite,, è stato colpito da una gomitata che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo.Il giovane calciatore, 20 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Gialla presenti sul posto. Dopo le prime cure,è stato trasportato in ambulanza all’regionale di Torrette di Ancona in codice giallo, una condizione giudicata mediamente critica ma stabile.L’incidente ha destato preoccupazione tra i compagni di squadra e il pubblico sugli spalti, ma la tempestività dei soccorsi ha garantito un intervento rapido e adeguato. L’atleta resterà sotto osservazione per ulteriori accertamenti.