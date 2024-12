Russia incontro tra Putin e il premier slovacco Fico al Cremlino | il fronte dell’Unione europea si scompone sul gas

Leggi su Open.online

Nessuna smentita: ildella Slovacchia, Paese membro, si trova alla corte di Vladimir. Nel pomeriggio del 22 dicembre, a Mosca, Robertè stato ricevuto dal presidente russo. Il portavoce delDmitry Peskov anticipa anche i temi del bilaterale, programmato «qualche giorno fa». Sul tavolo, «possiamo immaginare ci siano tutti i temi dell’agenda internazionale e, ovviamente, il transito del gas russo. Ma per sapere cosa si sono detti esattamente, ovviamente, dobbiamo aspettare la fine dell’». Bratislava, dopo l’annuncio dell’Ucraina di bloccare – dal primo gennaio – il transito del gas russo sul proprio territorio, ha espresso preoccupazione. Il bilaterale potrebbe essere utile al Paese per assicurarsi nuove vie di approvvigionamento.– le cui posizioni filorusse sono note da tempo – non avevano unfaccia a faccia dal 2016.