Ribaltone Vlahovic Juve spiazzata | è cambiato tutto

Lo scenario che riguarda Dusane lantus è davvero mutevole, ma c’è un dato che cambia: i bianconeri non possono non notarlo. I dettagli.La sua rete in pieno recupero ha evitato allantus la sconfitta contro il Venezia e riportato il tabellino sul 2-2. Pochi giorni dopo Dusanè ancora andato in rete, aprendo le marcature della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, vinta dai bianconeri con un rotondo poker. L’attaccante sarà protagonista anche della sfida contro il Monza? Questo è da vedere, ma i numeri sono chiari. In questa prima parte di stagioneè a 12 marcature fra campionato, Coppa Italia e Champions League.: è(LaPresse) – tvplay Un uomo fondamentale per Thiago Motta, anche a causa degli infortuni che hanno limitato le possibilità di rotazione.