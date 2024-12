Liberoquotidiano.it - "Potremmo riprenderci il canale di Panama senza domande". La bordata di Trump: cosa può accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo il Canada, che ha bollato di recente come il 51mo stato degli Usa, ora Donaldprende di mira anche, attaccando le "ridicole" tariffe di transito imposte alle navi americane che utilizzano ile minacciando la ripresa in mano agli Stati Uniti del controllo della rotta di navigazione. In un post sul suo social Truth ha suggerito che la Cina abbia una crescente influenza sul, che è tuttavia una rotta marittima chiave per gli scambi delle imprese americane tra Atlantico e Pacifico e per gli interessi di Washingon. "La nostra marina e il nostro commercio sono trattati in modo particolarmente ingiusto.. Le tariffe (di transito) chepretende sono ridicole", ha scritto il presidente eletto. "Questa truffa totale contro il nostro Paese finirà immediatamente", ha promesso.