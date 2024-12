Per dare il volto all' iconico Chanel N5 non basta essere belle Infatti Margot Robbie è molto di più Ecco cosa ci ha raccontato la nuova musa beauty della maison

Iodonna.it - Per dare il volto all'iconico Chanel N°5, non basta essere belle. Infatti, Margot Robbie è molto di più... Ecco cosa ci ha raccontato la nuova musa beauty della maison

Attrice e produttrice cinematografica, intelligente e ironica. Naturalmente bella, scelta daperché incarna alla perfezione ciò che Mademoiselle pensava: «Lazza inizia nel momento in cui inizi ate stessa». Enon ha mai avuto timore di esprimere esattamente quello che voleva, sia professionalmente, sia per quanto riguarda la sua vita privata. Con un punto in più a suo favore: adora i profumi. L’incontro sfiorato trae Jacob Elordi nello spot diN°5, diretto da Luca Guadagnino X Leggi anche › Una star di Hollywood in Place Vendôme:è latestimonial diN°5 5 domande aQual è il suo rapporto con le fragranze? Le ho sempre amate.