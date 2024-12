Quotidiano.net - Nuova Audi A5. Lusso e feeling da ammiraglia

Leggi su Quotidiano.net

di Giuseppe TassiNell’era della grande transizione ecco un nuovo gioiello. Si chiama A5 ma è di fatto l’erede diretta della A4, un modello iconico del marchio, con trent’anni di storia alle spalle e 450 mila unità vendute in Italia. Lanomenclatura del brand ha scelto i numeri dispari per le vetture con motore termico costruite sulla piattaforma specifica PPT, mentre le elettriche avranno numeri pari e piattaforma dedicata (PPE). Con la A5,insegue un salto di qualità ulteriore rispetto al passato recente, puntando in modo deciso al mondo business, anche in virtù dell’alto valore residuo che l’auto conserverà sul mercato dell’usato. L’impatto visivo già dice molto circa le aspirazioni dell’ultima nata dei Quattro Anelli. L’evoluzione comincia dalle dimensioni: più 6,7 cm di lunghezza, più 1,3 di larghezza e più 2,5 di altezza.