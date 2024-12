Terzotemponapoli.com - Napoli, Meret da spettatore a eroe

Ilvince 2-1 in casa del Genoa, nel match valido per la 17esima giornata di Serie A e mette pressione all’Atalanta per la vetta della classifica. Su www.magazine.com, un editoriale parla del match degli azzurri a Marassi.Genoa-, partita dalle due facce diversePrimo tempo perentorio per gli azzurri, che schiacciano il Genoa nella sua metà campo, con Anguissa e Rrahmani che mettono in cassaforte il risultato. Il cartello “lavori in corso” è ancora appeso all’esterno dell’SSCTraining Center e lo dimostra il secondo tempo a Marassi, dove la squadra di Antonio Conte fa rientrare troppo facilmente il Genoa in partita, soffrendo più del dovuto la pressione degli uomini di Vieira e del pubblico del Ferraris. Non basta, però, il gol di Pinamonti al Genoa e ilriesce a portare a casa una vittoria importantissima.