Pianetamilan.it - Milan, Reijnders: il rinnovo non basta? Serve garantire una cosa

Leggi su Pianetamilan.it

Come scrive 'Il Corriere della Sera', Tijjaniè una delle poche certezze di questonon calando mai nelle prestazioni. Al contrario: la sua crescita è costante e sotto gli occhi di occhi. Nel 2023 l’AZ incassò per la sua cessione 20 milioni di euro, oggi, secondo il quotidiano, ne vale 50: più del doppio. In 22 partite stagionali ha già segnato 8 reti, saltando solo il Napoli per squalifica. L'ultimo gol contro il Verona ha salvato il Natale dele quello di Fonseca. Per quanto riguarda il futuro di, il, si legge, si è mosso con largo anticipo. L’accordo con l'olandese per ile prolungamento dell’attuale contratto è di fatto già stato trovato, la firma è vicina: passerà da 1,7 a 3 milioni più bonus a stagione fino al 2030.ha dichiarato più volte di stare benissimo ao e in rossonero, ma per non farli cambiare idea,il palcoscenico della Champions League.