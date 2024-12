Ilgiorno.it - Mamma Andreea e Sasha morti durante il parto, medici sotto accusa: il giallo del taglio cesareo negato

PAVIA – Primi indagati per la morte diMihaela Antochi, lache era andata al San Matteo per far nascere il suo bambino e ha perso la vita insieme al figlio. La polizia giudiziaria sta identificando tutti gli operatori sanitari,e infermieri, che si sono presi cura della 30enne dall’arrivo in Pronto soccorso. Due professionisti sarebbero già stati iscritti nel registro degli indagati, ma la lista è destinata ad allungarsi. Già giovedì 12 dicembre, alla sua prima gravidanza, si era presentata in ospedale con forti dolori. Aveva chiesto che le fosse praticato il, ma inon l’avevano ritenuto necessario: la donna era stata rimandata a casa con la richiesta di ripresentarsi tre giorni dopo, domenica, come programmato. “Non vogliamo incolpare nessuno e neppurere di negligenza i– spiega l’avvocato Ferdinando Mauro Miranda, che assiste Florin Catalin Lovin, marito die padre del piccolo–.