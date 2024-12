Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: lezione di boxe dell’ucraino, netta vittoria ai punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFIGURACCIADI DAZN: LO STREAMING DISI BLOCCA DOPO TRE ROUNDQUANTI SOLDI GUADAGNANO: CIFRE DA CAPOGIROGrazie a tutti per averci seguito durante questa serata. Vi auguriamo una buona notte.00.32 Tysonera partito benissimo nei primi cinque round, ma poi Oleksandrè uscito alla distanza e si è fatto valere grazie a colpi precisi, pungenti e continui, mentre il jab del britannico ha iniziato a perdere di efficacia.conferma la propria imbattibilità, perarriva la seconda sconfitta della carriera.00.30 Oleksandrsi è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, WBC, IBO dei. L’ucraino ha fatto sua la rivincita, sconfiggendo il britannico dopo essersi imposto nel primo atto. La saga finisce qui, la battuta d’arresto odierna probabilmente sancisce la fine della carriera di The Gipsy King.