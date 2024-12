Lanazione.it - Le tredicesime crescono. Ma il costo della vita di più

Sono circa 231mila i lavoratori dipendenti umbri del settore privato che hanno percepito la tredicesima mensilità che in media è di 1.612 euro (importo netto più oneri previdenziali). In Umbria l’aumento è stato di 3,3 punti percentuali rispetto ai dodici mesi precedenti, ma con unpari quasi al doppio, che ha ampiamente vanificato l’incremento. E’ quanto rivela l’indagine settimanale di Cgia di Mestre, che ha analizzato i dati del 2023 in prospettiva anche di quest’anno, dati estrapolati dall’ "Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici). I numeri rivelano che gli importi in provincia di Perugia e Terni in sostanza equivalgono: 1.609 euro la tredicesima nel Ternano e 1.616 nel Perugino. Importi che piazzano l’Umbria esattamente a metàclassifica nazionale e cioè al decimo posto.