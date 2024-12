Lanazione.it - La laguna di Orbetello si è tinta di rosa. Fenicotteri, 6mila esemplari. “Mai stati così tanti”

(Grosseto), 22 dicembre 2024 – Uno spettacolo emozionante. Ladisi tinge di. Sono oltre seimila iche in questo momento si trovano nelle acque che circondano la cittadina. Un record: la loro presenza non era mai arrivata a queste cifre. “Non ce ne sono mai– afferma Fabio Cianchi, presidente dell’associazione Occhio in Oasi – e ne abbiamo visti più di cento in piena attività di corteggiamento. Purtroppo, per i nidi si ripresenterà il solito problema legato al livello delle acque, che aumenterà con il pompaggio, impedendo la nidificazione”. Nei giorni scorsi, in occasione del Feni Day, due giornate dedicate allo studio della specie e della presenza in, sonoletti 39 anelli, che hanno raccontato storie molto interessanti su questi villeggianti invernali.