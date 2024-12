Tpi.it - La carica dei 102: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ladei 102 – Un nuovo colpo di coda: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ladei 102 – Un nuovo colpo di coda (102 Dalmatians),del 2000, diretto da Kevin Lima, sequel di Ladei 101 – Questa volta la magia è vera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaTre anni dopo gli eventi del primo, la perfida Crudelia De Mon viene rilasciata dalla prigione per buona condotta, in seguito ad una cura medica del dottor Pavlow: ora infatti si fa chiamare Delia ed ama gli animali, come il suo cane Fanfulla. Tutti credono nel suo cambiamento tranne la sua agente di sorveglianza, la bella e coraggiosa Chloe Simon, che da Anita e Rudy ha adottato Misurino, uno dei 15 cuccioli di Pongo e Peggy del primo, che, a sua volta diventato adulto, si è accoppiato con la dalmata femmina di Chloe, Dottie, ed ha appena avuto tre bellissimi cuccioli, tra cui una femmina, Nuvolina, chiamata così perché non ha neppure una macchia.