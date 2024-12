Ilgiorno.it - La cagnolina Mia da Marsala torna a Milano

Leggi su Ilgiorno.it

Fortunati È proprio vero quando si dice che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ma poi rino. Così è successo a Mia, Roberta e Francesco. Mia era unadi, in provincia di Trapani, che è stata trovata da Roberta Rallo, un avvocato milanese che nell’agosto 2022 si trovava in vacanza lì, insieme al suo compagno Francesco. "Quando l’abbiamo vista per strada è stato amore a prima vista, è stato un colpo di fulmine reciproco, sia da parte nostra sia da parte sua. Dopo averla portata a casa abbiamo subito deciso di adottarla e abbiamo avviato tutte le pratiche e le procedure per poterla portare acon noi. Una volta dal veterinario la terribile scoperta: Mia aveva il microchip. Quindi era un cane di proprietà e non una randagia come avevamo pensato", racconta la Rallo.