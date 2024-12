Quotidiano.net - Il killer del mercatino, segnalato quattro volte dall’Arabia. Ma Berlino sottovalutò il pericolo

Leggi su Quotidiano.net

, 22 dicembre 2024 – Voleva uccidere il più possibile e se è riuscito a farlo è stato anche grazie alle sviste degli apparati di sicurezza tedeschi. A meno di 24 ore dalla strage aldi Natale di Magdeburgo, per gli inquirenti è tutto tragicamente chiaro. Taleb Al Abdulmohsen, alla guida del suo suv, si è lanciato contro le bancarelle, andando a folle velocità per 400 metri, nel macabro tentativo di falciare quante più persone poteva. epa11788135 People lay flowers and light candles at the official mourning site in front of St. John's Church, following a vehicle-ramming attack on the Christmas market, in Magdeburg, Germany, 21 December 2024. According to Saxony-Anhalt State Premier Reiner Haseloff, five people were confirmed dead and at least 200 were injured, after a car was driven into a crowd at Magdeburg's Christmas market on 20 December.