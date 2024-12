Agi.it - Giubileo, piano straordinario per i rifiuti a Roma

AGI - Durante ilsi prevede che verranno prodotte 400 tonnellate diin più al giorno e per questo l'Ama ha messo a punto unper tenerepulita nell'Anno santo che ha già portato all'ingresso di 250 nuovi dipendenti. Con una presenza complessiva stimata in 33 milioni di pellegrini e la media di 274mila presenze in più al giorno, la partecipata del Comune diCapitale per l'ambiente stima una sovrapproduzione annuale pari 146.000 tonnellate annue (il dato complessivo è di 1,6 milioni di tonnellate). L'incremento previsto, di poco superiore al 9% della produzione attuale diche vengono raccolti, è stato già valutato e sarà distribuito sugli impianti attualmente già contrattualizzati da Ama, impianti che dispongono tutti di una capacità incrementale sufficiente ad assorbire il surplus di produzione dell'anno giubilare (escluso l'impianto di Rocca Cencia che invece non avra' aumenti di conferimenti).