Francesca Sensini: "I miti greci insegnano a non dimenticare il sacro"

Chi ha fatto il liceo classico, e usa far propositi per l’anno nuovo, ascoltandoè spinto ad appuntare sull’agenda: “Riaprire grammatica e vocabolario di greco”. Genovese, docente di Italianistica all’Università di Nizza,è convinta come Alberto Savinio che gli dèi dell’Ellade camminino tuttora camuffati tra noi e s’appassiona a riscriverne le tracce: lo ha fatto con “La trama di Elena” e con “Afrodite viaggia leggera”, editi da Ponte alle Grazie. Appena può torna ina “dove la presenza del mito è più forte e si ha la sensazione di camminare in mezzo a qualcosa che trascende le antiche pietre”. Queisono ancora operativi? Certamente, ma più che l’interpretazione psicologica m’interessa quella storica e archeologica. Isono operativi perché la loro trama continua a essere tessuta.