Pianetamilan.it - Ex Milan, Zambrotta: “Io sto con Fonseca. Sono stato alla festa e …”

Leggi su Pianetamilan.it

Gianluca, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', all'indomani del match Verona-, soffermandosi sul momento di forma degli uomini di Paulo. Non solo, perché ha anche spiegato come ha vissuto lui stesso ladei 125 anni con la contestazione dei tifosi. Ecco, dunque, le sue parole. "È una situazione un po' complicata come ambiente societario, per i giocatori non è positivo:, c'erano i tifosi a contestare ed è un ambiente non sereno in questo momento. Però iocon, l'ho sempre detto: sta facendo un ottimo lavoro per quella che è la situazione del. Ieri ha vinto con una discreta partita: ha sofferto, ma servivano i tre punti. Ha trovato dei giocatori come Jimenez o Liberali, giovani, che danno un po' di positività ed energie fresche a tutti.