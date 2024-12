Quotidiano.net - Due dispersi sul Gran Sasso, scattano le ricerche: uno è ferito

L’Aquila, 22 dicembre 2024 – Paura in quota. Due persone risultano disperse sul, una di loro sarebbe anche ferita. Le, partite non appena è arrivata la segnalazione sono rese particolarmente complesse dalle avverse condizioni meteorologiche. Al momento il vento in quota supera i 100 chilometri orari, rendono possibile il sorvolo dell’area in elicottero. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle dell'Aquila, partite da terra. Ed è corsa contro il tempo per cercare di rintracciare i due escursionisti prima che cali la notte e lediventino ancora più difficoltose.