Ilgiorno.it - Daniele Scardina, due anni dopo: “Sono vivo per miracolo. La mia vita? Non rimpiango nulla”

Rozzano, 22 dicembre 2024 – “Per i medici è già unseancora. iofelice di esserlo, nonniente della miae continuo sulla strada che Dio mi ha messo di fronte”., 32, ex pugile professionista, che ha vinto alcuni titoli IBF ma è noto alle cronache anche per essere stato tra il 2019 e il 2020 fidanzato con Diletta Leotta, nel marzo del 2023 è stato a un passo dalla morte, a causa di un’emorragia celebrale. Ma il combattente rozzanese ha vinto il suo match più importante, riabbracciando cosi lacome si sente oggi? “Sto bene grazie.in sedie a rotelle, ma la mia riabilitazione prosegue senza problemi e ioancoraed è questa la cosa più importante: se non fosse stato per Dio, non sarei qui”. Cosa si ricorda del periodo in ospedale? “Nonstati bei momenti, perché ero tra lae la morte, ma ho un ricordo normale, senza particolari traumi”.