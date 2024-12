Zonawrestling.net - Chris Jericho: “Non ho più molti obiettivi da raggiungere, voglio solo creare momenti memorabili”

, autentica leggenda del pro wrestling, ha da poco compiuto 54 anni ma non sembra affatto intenzionato ad appendere gli stivali al chiodo nel breve periodo. Y2J, infatti, combatte ancora con una certa regolarità negli show settimanali e sebbene venga spesso criticato per non essere più nella forma dei tempi migliori, ci tiene a regalareai suoi fan di lunga data., intervistato da TMZ, ha proprio enfatizzato la sua passione nel volerindimenticabili per i fan.Durante l’intervista, l’attuale ROH World Champion ha detto:“dire, si tratta di continuare a fare cosenuovi ricordi per i fan, continuare ad evolversi in questo business del quale sono innamorato da quando ero un teenager. Se guardate ai fatti, non hoaltridaormai.