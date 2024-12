.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, tutto facile col Castel San Pietro

Una bella partita interrompe lanegativa: emiliani battuti al PalaPanzini 93-66, 22 Dicembre 2024 – Latorna a vincere e lo fa con una prestazione convincente, specialmente a livello offensivo, segnando 93 punti con un’ottima prova davvero di tutta la squadra, panchina compresa, dove si segnala ad esempio il decisivo impatto di Tommaso Maiolatesi, con 15 punti in 18 minuti, alla miglior prestazione stagionale.Finisce 93-66 una gara praticamente senza storia con due punti che valgono doppio perchéSanresta ultimo in classifica e viene distanziato di quattro punti.Subito avanti 23-15 nel primo periodo,allunga sul 45-30 al riposo lungo e poi ulteriomente nel terzo (69-51) con un capitan Giacomini stellare: 24 punti con ben sei triple ma anche alcuni assist di categoria superiore, che mandano a nozze Venga e Tamboura, scacciando indietro gli emiliani tornati in un paio di circostanze a -6.