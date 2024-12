Sport.quotidiano.net - Arti Marziali, grande festa al PalaCaneparo coi maestri Gabriele e Federica Achilli. Esami superati per il Furinkazan

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serata ricca di emozioni, al, per gli allievi e le famiglie delkarate, deie deljudo, il maestro Accursio Guardino. L’occasione sono stati glidi fine anno dove tutti i giovani e i ragazzi, da cintura bianca a marrone, hanno sostenuto brillantemente glidi passaggio di cintura di karate e judo. Consegnati i “Premi” attribuiti per “impegno, costanza, dedizione ed altruismo” agli atletiDurini, Alessandro Vecchi, Samuele Tosi, Nefeli Buzzoni, Arianna Perèz Putinati, Lucrezia di Pietro, Luca Bigoni. Un premio speciale anche al più piccolo degli allievi deljudo Lorenzo Malaspina di soli 4 anni. "Un onore per noi festeggiare insieme ad allievi e genitori i nostri giovani portacolori – dicono i– e un ringraziamento al servizio sport del comune di Ferrara, che ci ha concesso la struttura delper glidi fine anno".