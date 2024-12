Metropolitanmagazine.it - A febbraio Calvin Klein torna in passerella: alla New York Fashion Week la nuova collezione di Veronica Leoni

Si tratta del suo debutto con: a2025, in occasione della New, ladirettrice creativa del brandpresenterà la sua. La maison ha lanciato il save the date lo scorso venerdì, ricordando che presenterà lasia uomo che donna alle ore 12:00 di venerdì 72025. Le date ufficiali della stagione di sfilate newesi vanno invece da giovedì 6a martedì 11debutterà conNewdi2025Sarà infatti occasione di dimostrare al pubblico l’importanza della nomina di, che arriva in un momento di transizione ed è stata una mossa strategica. Il fondatore infatti, dopo aver venduto la società al gruppo PVH per 730 milioni di dollari, ha ceduto il posto a Francisco Costa, che gli è succeduto brillantemente nel 2003.