A casa di Babbo Natale anche a primavera. Con Finnair in Lapponia

Dal 2025 il paese di, sarà visitabile tutto l’anno., la compagnia aerea della Finlandia, aumenterà i collegamenti verso le destinazioni più richieste dellain occasione delle vacanze di Pasqua ad aprile, e durante l’alta stagione del foliage autunnale, da agosto a ottobre. Ele frequenze dei voli sono state modificate in base agli eventi più popolari della prossima estate. In vista del 2025 e di Pasqua,aggiunge voli per Kuusamo e Rovaniemi, dove la fine della stagione sciistica raggiunge il suo apice ad aprile. Per gli amanti della natura autunnale, sono stati introdotti voli per Kuusamo, Kittilä e Ivalo nelle settimane in cui il foliage autunnale è al suo massimo.tiene contodegli eventi estivi che stanno crescendo in popolarità e aggiunge voli di andata e ritorno per i seguenti appuntamenti: l’evento di trail running NUTS Karhunkierros a Ruka a maggio, il festival del Solstizio a Ruka a giugno, i Campionati mondiali di Orienteering a Kuopio a luglio e Kuninkuusravit, il più grande evento finlandese di trotto, a Oulu ad agosto.