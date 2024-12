Vince lei Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli anticipa tutti prima della finale e scoppia il caos

Leggi su Caffeinamagazine.it

si è conferma anche quest’anno un giudice senza sconti acon le. Con il suo stile diretto e spesso pungente, ha animato le serate del programma con commenti che hanno spesso toccato le reazioni a caldo dei concorrenti.L’anno scorso fece scalpore il suo scontro con Teo Mammuccari, mentre in questa edizione resterà memorabile il conflitto mai risolto con Sonia Bruganelli. Nelle ultime oreè intervenuta anche a difesa di Guillermo Mariotto, giudice al centro di una polemica mediatica per la sua improvvisa uscita dallo studio dello show di Rai 1. “Credo sia importante usare delicatezza e prudenza nel giudicarlo, perché penso che non stia attraversando un momento semplice”, ha dichiarato.Leggi anche: “Jessica deve lasciare la Casa”.