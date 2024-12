Oasport.it - Usyk-Fury, la rivincita più attesa: si incorona il Campione del Mondo dei massimi tra show, soldi e tecnologia

Oleksandre Tysonsono pronti per dare vita a quello che può essere tranquillamente definito come il match di boxe più atteso dell’anno: ladel Mondiale dei pesi. Sette mesi fa l’ucraino vinse ai punti per split decision, stasera (attorno alle ore 23.00 italiane) il britannico cercherà di restituire il favore e di strappare al rivale le cinture WBA, WBO, WBC, IBO della categoria regina. Si preannuncia un confronto acceso ed equilibrato, aperto a ogni risultato sul ring di Riad (Arabia Saudita)., DOVE CI ERAVAMO LASCIATI: IL PRIMO ATTOLo scorso 18 maggio Oleksandrsi impose ai punti per split decision, ovvero con verdetto non unanime: l’ucraino venne premiato da Manuel Oliver Palermo (115-112) e Mike Fitzgerald (114-113), mentre Craig Metcalfe notò una superiorità del britannico (114-113).