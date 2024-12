Quifinanza.it - Tutti i bonus della Manovra 2025, dagli aiuti alle famiglie agli incentivi per i giovani

Larappresenta il tema politico di fine anno, come spesso accade. È in corso l’iter di approvazione, che tiene conto anche di tutta una serie diper il prossimo anno. Da quelli confermati a quelli cancellati, fino ai nuovi, ecco tutte le agevolazioni per ilbebè eLa grande novità in tema diè rappresentata dalla Carta per i nuovi nati. Si tratta di un supporto economico una tantum, dal valore complessivo di 1.000 euro. Chi potrà riceverlo? Soltanto i neo genitori del nuovo anno, che potranno dimostrare un reddito Isee che non superi i 40mila euro annui.Mille euro per ogni bambino nato o adottato. Somma che verrà erogata il mese successivo all’evento e non influirà sul redditofamiglia. Il governo di Giorgia Meloni ha ampiamente sottolineato la propria intenzione a invertire la rotta sul fronte crisi demografica in Italia.