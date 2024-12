Thesocialpost.it - Strage di Natale, c’era anche il famoso musicista

Magdeburgo, cittàdei Tokio Hotel, è stata scossa da un attacco mortale che ha segnato profondamente la comunità locale e i suoi abitanti. Tra coloro che si trovavano nel luogo della tragediaGustav Schaefer, batterista della band. In una storia pubblicata su Instagram, il 36enne ha condiviso il suo stato d’animo dopo aver vissuto momenti di grande angoscia.Il trauma e il senso di vulnerabilità“Ci sentiamo come storditi. Solo pochi istanti ci hanno separato da un momento che ha cambiato tutto per molte persone”, ha scritto Schaefer, esprimendo il suo incredibile shock. Ilha rassicurato i suoi fan, spiegando che fisicamente sta bene, ma che psicologicamente la situazione è diversa: “Il mondo sembra essersi fermato per un momento. I pensieri girano in tondo, il cuore è pesante”, ha aggiunto.