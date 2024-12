Formiche.net - Strage a Magdeburgo. Germania in lutto e misure di sicurezza rafforzate in Italia

“Siamo molto preoccupati per i 40 feriti gravi” dell’attentato di ieri sera a. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ricordando che i feriti in totale sono 200, mentre si contano cinque morti. “Voglio assicurare dell’intero Paese e di tutti quelli che hanno una responsabilità”, ha aggiunto il cancelliere, in visita sul luogo dell’attentato.Il profilo dell’attentatoreTaleb Al Abdulmohsen è uno psichiatra saudita di 50 anni passato attraverso l’abbandono della fede musulmana, l’attivismo a favore delle donne saudite e le aperte simpatie per l’estrema destra di Alternativa per lae le teorie complottiste su un presunto piano di islamizzazione dell’Europa, architettato secondo lui dall’ex cancelliera Angela Merkel. Arrivato innel 2006 come studente, aveva ricevuto asilo nel luglio 2016 per le minacce di morte ricevute dopo che si era allontanato dall’islam.