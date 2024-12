Thesocialpost.it - Spese militari al 5%? Per l’Italia un costo di 90 miliardi annui. Insostenibile la richiesta di Trump

Donald, neo presidente degli Stati Uniti, ha chiesto ai Paesi Nato di portare la spesa militare al 5% del Pil. Un obiettivo che, per, avrebbe costi enormi. L’annuncio di, riportato dal Financial Times, rappresenta una svolta significativa nelle politiche di difesa dei Paesi membri della Nato. La proposta, avanzata in cambio della promessa da parte didi fornire ancora aiutiall’Ucraina, richiederebbe un incremento senza precedenti degli investimenti, e supererebbe di più del doppio il già impegnativo 2% concordato al vertice di Cardiff.L’attuale spesa militare delAttualmente,dedica circa l’1,6% del suo Pil alla spesa militare, equivalenti a circa 28di euro all’anno. Per raggiungere il 5%, sarebbe necessario triplicare questo impegno, portando il budget annuale della difesa a circa 87di euro.