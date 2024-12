Ripresa ancora lontana

Leggi su Ildenaro.it

Il solstizio d’inverno cade oggi, quando il sole illumina di meno l’emisfero boreale. Se solo potesse accadere qualcosa del genere per l’umanità, la stessa potrebbe iniziare a guardare il futuro quanto meno con maggior fiducia.Rimanendo con i piedi per terra, non esistonoi presupposti perché lainizi a dare segnali che sta riacquistando una dose, q.b, di equilibrio stabile. Almeno si saprebbe che “le ore più buie” sono alle spalle, ovvero che stanno aumentando le probabilità che l’umanità sta rinforzando i baluardi più suscettibili di cedere. Tutto senza riuscire a opporre una resistenza valida ai colpi inferti dalle avversità, con forza e intensità di durata rilevante.Non è arrivatoil tempo in cui alla sgrossatura innanzi accennata, le popolazioni possano far seguire un minimo di lavoro di fino.