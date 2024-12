Lanazione.it - Pistoiese-Tau è gara di moduli. Villa e Venturi, idee a confronto

La contrapposizione trae Tau, che si sfideranno domenica al Melani (e a tal proposito ci scusiamo per il refuso presente nell’edizione di ieri in cui avevamo erroneamente indicato lacome squadra in trasferta, ndr), va ben oltre la differenza di otto punti in classifica e delle statistiche sui gol fatti e subiti. L’incrocio tra Albertoe Simoneè per certi versi uno scontro ideologico, in termini calcistici, e lo si nota a cominciare dal modo in cui le due squadre scendono abitualmente in campo. Da un lato c’è il 3-5-2 di contiana memoria adottato dalla, dall’altro il 4-3-1-2 col rombo a centrocampo che è il marchio di fabbrica die che riporta ai fasti rossoneri con Carlo Ancelotti in panchina. Più che modulo però, come amano spesso ripetere gli allenatori al giorno d’oggi, ciò che prevale è l’interpretazione di un determinato schema tattico.