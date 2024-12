Thesocialpost.it - Piero Perulli, il cantante del rock salentino morto a 48anni: tre anestesie in pochi giorni. Aperta un’inchiesta

A tre mesi dalla scomparsa di, 48enne musicista di Lecce e figura di riferimento del, la famiglia ha deciso di richiedere ufficialmente la riesumazione della salma. La motivazione è chiara: vogliono accertare se ci siano stati errori o negligenze da parte del personale medico che possano aver influito su un finale che continua a sollevare molte domande., fondatore della band Cosmica e gestore del noto pub Devil’s Cave, è deceduto il 16 settembre presso il Dea di Lecce, dopo un lungo percorso ospedaliero che ha sollevato preoccupazioni tra i suoi cari. I familiari sostengono che, oltre alla malattia, le sue condizioni di salute sarebbero state compromesse dasomministrate in rapida successione su un organismo già in difficoltà. Infatti, in soliha subito tregenerali, le quali potrebbero aver avuto un effetto devastante sul suo stato di salute.