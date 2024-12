Mondiale per Club femminile 2024 Conegliano sfiderà Tianjin in finale | Milano battuta 3-0

Leggi su Sportface.it

La quarta sfida stagionale tra Imocoe Vero Volleyfinisce come le precedenti. Nella semidelperla squadra guidata da coach Santarelli batte 3-0 (25-23, 25-14, 25-23) le ragazze di Lavarini e raggiunge le padrone di casa delnell’ultimo atto in programma domenica alle 12:30. Si tratta del quarto successo su quattro in stagione percontro le meneghine, considerando oltre alla Supercoppa e alla sfida di campionato anche il match di pre-season in Courmayeur Cup. E quattro sono ora le partecipazioni nellairidata della Imoco, che esce dal palcoscenico dello Huanglong Sport Center di Hangzhou con il quarto 3-0 consecutivo dopo lo show in Pool B. Prova da incorniciare per Zhu Ting che mette a referto 15 punti davanti al suo pubblico, uno in più di Haak, mentre Gabi si ferma a 12.