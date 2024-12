Michele Padovano dalla Juventus al calvario giudiziario durato 17 anni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Mi è stata negata la libertà per 17”. Così, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua storia e l’ingiustizia che ha vissuto sulla propria pelle per essere stato ammanettato e privato della libertà, nonostante la sua innocenza. Un incubo che ha stravolto la vita dell’ex calciatore, protagonista del ciclo d’oro delladi Marcello Lippi coronato dai trionfi in Champions League e nella Coppa Intercontinentale: “La mia famiglia mi ha dato tutta la forza di cui avevo bisogno”, ha raccontatoche nonostante le crudeltà subite si reputa fortunato: “Oggi sono qui a raccontare cosa è successo. Ci sono persone che non lo possono fare, che muoiono in carcere da innocenti”. Tutto accade il 10 maggio del 2006,è a cena con gli amici, ma ad attenderlo fuori dal locale c’è la polizia pronta ad ammanettarlo: “Ho pensato fosse una messinscena, credo fosse tutto uno scherzo.