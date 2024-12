Ilfattoquotidiano.it - Lui sta per inginocchiarsi e fare la proposta di matrimonio ma arriva un ospite e blocca tutto: “Ma è un ospite pagato?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagina diladial tuo partner a New York City, sotto Natale. Luci dappere atmosfera magica. È quello che stava per– anzi, che alla fine ha fatto – una coppia che è finita sul profilo Tik Tok di @papermiishe, un utente che ha ripreso la scena.sembra andare a meraviglia e appena trovato un gigante arco verdeilluminato, l’uomo si sta per inginocchiare, mano già in tasca per prendere l’anello. Maun, non proprio atteso e nemmeno desiderato. Chi? Un sorcio. Un piccolo ratto che appare proprio mentre il gesto romantico sta per compiersi e poi se ne va. Ignaro di aver causato scompiglio, è diventato protagonista dei commenti degli utenti su TikTok: “Il ratto si è fermato come se si stesse chiedendo ‘cosa stanno facendo?'”, “Il ratto rende perfettamente chiaro che i due sono a New York”, “Credo che ratto sia un attore”, e così via.