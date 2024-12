Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 8-10, United Rugby Championship in DIRETTA: sorpasso degli emiliani a pochi minuti dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Doccia fredda per il. Adesso i ragazzi di Bortolami devono rimettersi sotto e cercare di segnare qualche punto per evitare una sconfitta inaspettata.74? NON SBAGLIA LA TRASFORMAZIONE DA RE!8-10!73? METAEEE! ZAMBONINNNN! L’azzurro è riuscito permillimetri a pizzicare la linea di meta, perciò c’è il pareggio!8-8!72? Palla schiacciata sulla linea da Zambonin, Vedovelli va a controllare se tutto si è effettuato regolarmente.71? Si distende la squadra di Brunello. C’è anche un vantaggio per gliche stanno dando il tutto per tutto per poter pareggiare quantomeno l’incontro.69? Palla persa in avanti dal, mischia ordinata in favore delle.68? Fuori Stavile, dentro Rusiate in casa