Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 11-10, United Rugby Championship in DIRETTA: vittoria risicata per i veneti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81? NON SBAGLIA SMITHHHHH! ILVINCE ALL’ULTIMO MINUTO!11-10!80? Calcio di punizione guadagnato a sei secondi dalla fine dal. Prisciantelli nasconde irregolarmente il pallone e regala un’opportunità gigantesca aidi vincere l’incontro. Pronto sul pallone Smith.80? Inizia l’ultimo giro d’orologio.79? Grande inserimento di Lynagh, il quale prova a scaricare il pallone per Garbisi ma l’appoggio dell’azzurro è impreciso. Lerecuperano un pallone fondamentale.78? Cambi nelle: fuori Di Bartolomeo e Ferrari, dentro Ribaldi e Bianchi.77? In avanti di Tetaz, mischia ordinata in favore degli emiliani che possono guadagnare secondi preziosissimi.76?alla disperata caccia della meta che li riporterebbe in vantaggio, si difendono bene le