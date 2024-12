Oasport.it - Lindsey Vonn avverte le rivali: “Non ho voluto rischiare troppo”

La statunitenseha bagnato il rientro in Coppa del Mondo di sci alpino dopo oltre cinque anni d’assenza dal circuito maggiore con un ragguardevole 14° posto nel super G femminile andato in scena quest’oggi a St. Moritz, in Svizzera, che verrà replicato domani.ha chiuso la gara in 1:16.36, a 1.18 dalla vincitrice odierna, l’austriaca Cornelia Hutter, ma già domani potrà fare meglio, dato che in due settori della pista ha fatto segnare tempi praticamente identici a quelli della prima classificata.La statunitense ha affermato ad Eurosport al termine della gara: “Mi sentivo davvero bene, c’è sicuramente molto che posso dare. Volevo davvero arrivare al traguardo oggi ed essere solida. Non volevo, oggi non era il giorno per fare qualcosa di speciale“.