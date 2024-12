Ilgiorno.it - L’ex direttore scappato con i soldi. In aula la coda dei clienti truffati

Leggi su Ilgiorno.it

Decine di, in gran parte pensionati, hanno affollato ieri mattina l’dell’udienza preliminare al Tribunale di Monza per la vicenda deldi un ufficio postale di Cesano Maderno accusato di avere sottratto 430mila euro agli ignari risparmiatori e di essere fuggito a Capo Verde. Davanti alla giudice Francesca Bianchetti l’imputato, Pietro Chiarelli, 44enne residente a Bovisio Masciago, deve rispondere di peculato, truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I carabinieri lo avevano arrestato a luglio non appena ha rimesso piede in Italia, dopo un mese e mezzo all’estero. Le indagini sul dirigente erano iniziate a febbraio, quando durante un fine settimana i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Il lunedì seguente, quando l’ufficio postale ha riaperto, il personale ha scoperto e segnalato un ammanco della cassa di decine di migliaia di euro in contanti.