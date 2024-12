Dilei.it - Kate Middleton, il pasticcio della cartolina di Natale cancellata subito dai social

di nuovo vittima di unmediatico. Ladisparisce dai profili Instagram e X ufficiali, pochi minuti dopo essere stata condivisa. Per poi riapparire in un nuovo formato. Evidentemente, la Principessa del Galles deve mettere in riga il suo ufficio stampa., l’incidente con ladisparita e sostituitaDopo il caos mediaticoscorsa primavera a causafoto ritoccata che venne condivisa per la FestaMamma,si ritrova nuovamente al centro di una situazione simile. Anche se questa volta la polemica è decisamente meno feroce.Tutto ruota intorno alladiche William ehanno condiviso nel tardo pomeriggio del 19 dicembre sui loro profili. Il biglietto di auguri corredato da una foto di famiglia coi tre bambini, George, Charlotte e Louis, hafatto parlare di sé per la scelta anticonvenzionale dell’immagine.