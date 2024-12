Sport.quotidiano.net - Hockey pista. Scandiano ospita il Pico. Correggio domani affronta il Thiene. Minimotor in Coppa

Ultime gare dell’anno per la Serie A2 (diretta Fisr youtube) e per laItalia di Serie B. In A2 oggi alle 18 il Centro PalmerilMirandola. Entrambe le squadre sono alla ricerca del primo successo:ha finora ottenuto due punti in due gare, mentre ilha incassato tre sconfitte consecutive che lo relegano in fondo alla classifica del girone A. Il Roller si presenta con gli stessi dieci che in settimana hanno impattato il derby cone dunque mister Enrico Mariotti ha convocato i portieri Raveggi e Vecchi e gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Deinite, Stefani, Beato, Herrero e Montanari. La Bdl, capolista assieme al Breganze,alle 18 ilal Pala Dorando Pietri. Mister Granell ha la panchina un po’ corta, sempre fuori Righi e con Tudela che si sta riprendendo.