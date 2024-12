Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Sabato 21 Dicembre 2024

21sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,- UnoEp. 3 - Oltre il confine, un episodio avvincente della serie che rinnova il mito del celebre personaggio interpretato da Salvatore Esposito. A, una nuova droga pericolosa miete sempre più vittime. Il commissario Vincenzo e l’ispettore Sonia scoprono che la sostanza proviene da Amburgo e decidono di volare in Germania per scoprire chi si cela dietro il traffico. Tra colpi di scena e un’intesa sempre più forte tra i due protagonisti, le indagini porteranno a una rivelazione sconvolgente e a una perdita inaspettata che cambierà le loro vite per sempre.