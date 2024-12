Liberoquotidiano.it - Giubileo: Tajani, 'sradicare all'origine le cause dell'immigrazione'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il problemanon può essere ridotto a un problema di ordine pubblico ma deve essere affrontato e risolto con una strategia a medio, a breve e a lungo termine. Bisognale: le malattie, la povertà, il cambiamento climatico, il terrorismo, le guerre". Risponde con queste parole il ministro degli Esteri Antonioall'Osservatore Romano, riguardo il modo del Governo di affrontare il fenomenoe migrazioni, anche in vista'inizio dele recenti parole del Papa sul fatto che il Mediterraneo si sia trasformato in un cimitero invece di essere un crocevia di incontri di dialogo."Gran parteparte dall'Africa o da lì passa - afferma il vice premier - Bisogna avere una strategia, il piano Mattei varato dal governo italiano va in questa direzione, quella favorire la crescita del continente africano che è un continente ricco, perché ricco di materie prime, dove però ci sono popoli poveri.